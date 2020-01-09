شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" يتقدم بطلب إحاطة لـ4 وزراء بشأن أراضى شباب الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزراء الرى، الزراعة، التنمية المحلية، والكهرباء، بشأن عدم استكمال الإجراءات الخاصة بأراضى استصلاح قرى الظهير الصحراوى لشباب الخريجين بمركز سمالوط محافظة المنيا، وتوقف بناء المنازل الريفية والمرافق وإجراءات التقنين وتحرير العقود وترخيص الآبار وتوصيل التيار الكهربائي للمستحقين الذين تم توزيع خمسة أفدنة لعدد 300 خريج منذ عام 2011، مما يعد إهدارا لجهود الدولة المبذولة فى التنمية الزراعية.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن ملف استصلاح الأراضى شهد خلال السنوات الأخيرة اهتمام كبير من قبل الدولة، وهناك خطوات على أرض الواقع للاهتمام بملف الزراعة بشكل عام، وذلك لن الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد المصرى، ولهذا لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع يتمثل فى تخفيف معاناة شباب الخريجين واستكمال الإجراءات الخاصة بالأراضى المستصلحة على صعيد المحافظات المختلفة، ووضع خطة عمل عاجلة للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بهم، مطالبا بحصر مشاكل أراضى شباب الخريجين على مستوى الجمهورية ووضع خطة عاجلة لاستكمال الإجراءات وسرعة التقنين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة لانعكاس ذلك على المجتمع وعلى الخزانة العامة للدولة.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، ولنص المادة 212 لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.

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وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ، 200 عدا البند ثانياً ، 203 من هذه اللائحة.