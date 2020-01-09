شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضا البلتاجى: مراكز وأندية شباب حلوان خارج نطاق الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رضا البلتاجى، إن معظم مراكز الشباب والأندية بمنطقة حلوان لا تصلح، ولابد من خطة لتطويرها على وجه السرعة، لافتا إلى أن الأندية التى تتطلب تطوير هى نادى عزبة الوالدة ، نادى عزبة الوابور، نادى كفر العلو ، مركز ش نهضة شرق حلوان، مركز ش المعصرة ، نادى عرب راشد ، نادى عرب غنيم، نادى نشء، العمال، متابعا: معظم أندية حلوان خارج نطاق الخدمة ولابد من خطة لسرعة تطويرها وإعادتها للعمل مرة أخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مراكز الشباب من أهم الأدوات والأسلحة التى بمقتضاها تتصدى الدولة للأفكار المتطرفة، خاصة فى العشوائيات التى تعد بيئة خصبة لنشر هذه الأفكار، وبالتالي لابد من الاهتمام بتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بشكل عام وعلى صعيد حلوان بشكل خاص وذلك وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، ولكن لابد من مراعاة المناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية، وأن تقوم وزارة الشباب والرياضة بالدور المنوط بها حيال هذا الملف الحيوى.

وأشار عضو البرلمان، إلى أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد مراكز وأندية الشباب ولكن الكثير منها لا يصلح، وبعضها يتطلب تطوير واحلال وتجديد، ولهذا لابد من إحلال وتجديد المراكز القائمة، مؤكدا، أن الرياضة أصبحت من أقوى الأسلحة لمواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى أن الاستثمار الرياضى أصبح استثمار أساسي للعديد من الدول، والتوسع فى إنشاء مراكز الشباب والأندية شريطة أن تكون صالحة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة خطوة نحو النهوض بمستوى الرياضة فى مصر.

هذا وكان قد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، "النشرة السنوية للإحصاء النشاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2018، ومن أهم المؤشرات الإحصائية وصول عدد المنشآت الرياضية إلى 5148 منشأة رياضية عام 2018، مقابل 5128 منشأة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.4%..

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