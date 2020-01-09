بعد إغلاق دام 3 أيام.. فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

وتتعرض أحياء الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها عواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهطول الأمطار بغزارة، ما أدى لوقف حركة الملاحة البحرية لمدة 3 أيام.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارات الميناء المختصة بدأت بإدخال السفن المتراكية على المخطاف الخارجي.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.