محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، الخميس، 9 ركاب فور وصولهم من إثيوبيا؛ لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.
وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 6 ركاب مصريين وأمريكيين وإثيوبية من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي.
وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وجرى نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار لمستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر عزل 9 ركاب بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.