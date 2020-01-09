اليابان تُثني على رد ترامب "المنضبط" تجاه إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ): أثنى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على ما وصفه بـ"الرد المُنضبط" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعد هجومها على قاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية. جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن آبي في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مكتبه بطوكيو. وفي أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ليلة الثلاثاء/الأربعاء على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي اعتتزامه فرض عقوبات جديدة على إيران لكنه لم يعلن عن خطوات عسكرية مباشرة.

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