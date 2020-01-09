محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا- (د ب أ):
دعت السلطات في ولاية جنوب أستراليا إلى إخلاء خليج فيفون وبارندانا، بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات الخارجة عن نطاق السيطرة.
وقالت إدارة الاطفاء في الولاية إن "عمليات مكافحة الحرائق ستستمر لبضعة أيام في الجزيرة."
وأضافت أن "جميع المناطق الواقعة بالقرب من مناطق الحريق في جزيرة كانجارو، تعتبر خطرة على الاشخاص، ونحثهم على الابتعاد عن الأذى والانتباه إلى التحذيرات".
وقد لقى شخصان حتفهما وقتل ما يقدر بنحو 25 ألف من حيوان الكوالا الأسبوع الماضي، في الحرائق التي اندلعت في جزيرة كانجارو، وهي مقصد سياحي شهير.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان الطوارئ.. جنوب أستراليا تدعو لإخلاء خليج فيفون وبارندانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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