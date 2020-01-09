رغم سوء الأحوال الجوية.. 20 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن العمل يسير بشكل طبيعي، وتواصل الميناء استقبال السفن رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المحافظة، ونشاط للرياح.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن إجمالي حركة السفن بلغ 20 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادرت الميناء سفينة، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات، وسفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.