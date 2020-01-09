الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في ريف حماة

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مضادات الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة في محيط بلدة أصيلة بريف حماة الشمالي الغربي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "إن مضادات الجيش تصدت مساء الأربعاء لطائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون حاولت الاقتراب من نقاط الجيش والمناطق الآمنة في محيط بلدة أصيلة شمال غربي حماة وأسقطتها. مسيرة أطلقها الإرهابيون حاولت الاقتراب من نقاط الجيش والمناطق الآمنة في محيط بلدة أصيلة شمال غربي حماة وأسقطتها.

وكانت مضادات الجيش السوري قد تصدت في الأسابيع الماضية للعديد من الطائرات المسيرة التي حاولت الاعتداء على نقاط الجيش والمناطق الآمنة وأسقطت معظمها. الأسابيع الماضية للعديد من الطائرات المسيرة التي حاولت الاعتداء على نقاط الجيش والمناطق الآمنة وأسقطت معظمها.

في سياق متصل، تصدت وحدات الجيش العاملة في الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان لهجوم مسلحين على النقاط العسكرية على مشارف قريتي سمكة والبرسا بريف إدلب الجنوب شرقي.



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