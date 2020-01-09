مقتل 20 جندياً بهجمات إرهابية في نيجيريا

قال اثنان من السكان ومصدر عسكري في نيجيريا إن نحو 20 جندياً قتلوا في هجوم لإرهابيين على بلدة بشمال شرق البلاد أسفر أيضاً عن نزوح نحو ألف شخص.

وذكرت المصادر أن المسلحين دخلوا مونجونو في ولاية بورنو متظاهرين أنهم قافلة من الجنود مساء الثلاثاء، ثم هاجموا القوات داخل البلدة ودمروا ما لا يقل عن 750 منزلاً.

وقال أحد السكان ويدعى جوماتي سادو إن الناس فروا إلى الأدغال خلال القتال وإن ثلاثة مدنيين قتلوا برصاصات طائشة.

ورفض متحدث عسكري التعليق.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا مسؤوليته عن الهجوم.

وقال التنظيم إن أحد عناصره فجر سيارة ملغومة في البلدة مما أسفر عن مقتل ثمانية جنود على الأقل وتدمير ثلاث مركبات مدرعة.

وأضاف أنهم استولوا على سيارة وأسلحة وذخيرة قبل مغادرة البلدة.

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وتسبب حملة تمرد تخوضها بوكو حرام منذ عشر سنوات في مقتل الآلاف وتشريد الملايين في شمال شرق نيجيريا.