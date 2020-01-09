مصر وفرنسا واليونان وقبرص: اتفاقيتا تركيا و"الوفاق" في ليبيا باطلتان

قال وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص، اليوم الأربعاء، إن اتفاقيتي تركيا مع حكومة الوفاق في ليبيا "باطلتان".

وأضافت الدول الأربع، في بيان مشترك أصدرته في ختام اجتماعها في العاصمة المصرية القاهرة، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط تشكل "تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه الفرنسي جان إيف لودريان واليوناني نيكوس دندياس والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، "نحن مجمعون على دعم عملية برلين" ، معتبرا أن هذا المؤتمر "ربما يكون الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبيين حول تسوية سياسية للأزمة في بلادهم.

وأكد وزير الخارجية المصري أن الاتفاق الأخير بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق "مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي ولاتفاق الصخيرات" لتسوية الأزمة الليبية.

وأضاف شكري أن الدعم التركي متواصل لمجموعات وميليشيات تقودها عناصر متطرفة معروفة، وبعضها مدرج على قوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

من جهته، شدد وزير الخارجية الفرنسي على أنه "لن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة (الليبية)"، مضيفا أن "الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا".

ولفت إلى أن التوقيع مؤخرا على مذكرة لترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا يثير القلق بشكل كبير، وأن الاتحاد الأوروبي عبر عن موقفه في هذا الصدد.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق في ليبيا، أواخر شهر نوفمبر الماضي، اتفاقيتين إحداهما عسكرية تنص على أن تقدّم تركيا مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق والثانية تتناول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.