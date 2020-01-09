كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم إرهابي يقتل 20 جنديًا في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل نحو 20 جنديًا ونزوح آلاف المواطنين في هجوم لمتشددين على بلدة شمال شرقي نيجيريا، حسبما أعلنت مصادرعسكرية، اليوم الخميس.

وبحسب المصادر العسكرية النيجيرية، دخل المسلحون بلدة مونجونو في ولاية بورنو وهاجموا قوات الجيش داخل البلدة ودمروا ما لا يقل عن 750 منزلا.

وأدت هذه الأحداث إلى نزوح كثيف للمواطنين القاطنين في تلك المنطقة وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل أكثر من 20 عسكريا وعشرات المواطنين الأبرياء.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على البلدة وقتل العسكريين فيها.