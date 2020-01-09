كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تضبط متسللين قرب الحدود مع ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت وزارة الداخلية التونسية، صباح اليوم الخميس، 19 شخصا من دولة أفريقية حاولوا التسلل إلى أراضيها بطريقة غير مشروعة قرب الحدود مع ليبيا.

وفي بيان لوزارة الداخلية التونسية، قالت فيه إنها ضبطت دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان (على الحدود مع ليبيا) يوم الثلاثاء 19 شخصا يحملون جنسية دولة أفريقية بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة".

وأضاف البيان أن النيابة العمومية فتحت قضية لدخولهم "التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".

وكانت تونس قد رفعت حالة التأهب مع تصاعد الاقتتال في ليبيا استعدادا لتدفق لاجئين وخشية تسلل متشددين إلى أراضيها.