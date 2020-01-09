كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أفعل ذلك من أجل المال".. اعتقال سياسي سويدي للاشتباه في تهريب مهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات السويدية، سياسي للاشتباه في تهريبه مهاجرين، تراوحت "رسوم" تهريب السياسي السوري المولد بين حوالي 2000 دولار و 3000 دولار، وفقًا لصحيفة "إكسبريسن".

وحسب الصحيفة، تم اعتقال رشاد الأسعد، الذي مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في بلدة ليونجبي في مقاطعة كرونوبيرج، للاشتباه في تهريب المهاجرين. واعترف الرجل أيضًا، أن المال هو السبب الرئيسي وراء مخططه، الذي لم يتم تحديد نطاقه بعد.

في يوم الأربعاء، دخل نحو عشرة من رجال الشرطة يرتدون ملابس مدنية منزل الأسعد واعتقلوه، كما ذكرت صحيفة "إكسبريسن".

وقال المتحدث باسم الشرطة، إيوا جون ويستفورد: "لقد تم نقل الشخص للاستجواب وتم اعتقاله لاحقًا. الشك هو الاتجار بالبشر".

في وقت سابق، كشفت الصحيفة، أن السوري المولد رشاد الاسعد، الذي دخل المجلس المحلي بعد انتخابات 2018، عرضوا تهريب الأشخاص إلى السويد مقابل المال.

خلال لقاءه مع مراسل الصحيفة، في مدينة خانيا الساحلية اليونانية في جزيرة كريت، تم تصويره بكاميرا خفية، قال مازحا حول تهريبه بالفعل لأعداد كبيرة من الناس إلى البلاد.

بعد الكشف، أطلقت شرطة الحدود تحقيقًا أوليًا في الاتجار بالبشر.

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عند مواجهته بأدلة مصورة، اعترف "الأسعد" بـ "قائمة أسعار" للتهريب التي تضمنت مبلغًا قدره 20 ألف كرونة سويدية (2120 دولارًا أمريكيًا) للطفل و 30 ألف كرونا سويدية (3180 دولارًا أمريكيًا) لكل شخص بالغ.

وفقًا لـ "إكسبريسن"، قام "الأسعد" بعرض إعلانات على فيسبوك تحت اسم مزيف، وعرض تهريب المهاجرين من اليونان إلى السويد بمساعدة جوازات سفر مستعارة.

وورد أنه كتب على فيسبوك: "فقط أولئك الذين هم في اليونان. جوازات سفر سورية مع تصاريح إقامة سويدية للبيع. فقط لأولئك الذين يشبهون حاملي جوازات السفر".

قال رشاد الأسعد، إنه شق طريقه إلى السويد مستخدماً طريق المهربين من إسطنبول في نهاية عام 2013. وباعترافه الخاص، "ساعد" العديد من زملائه المهاجرين في إيجاد طريقهم إلى السويد دون تحديد عددهم.

وأضاف رشاد الأسعد لـصحيفة "إكسبريسن": "نعم، لقد خرجت عائلتي بأكملها. لدي الكثير من الناس. هذا ليس بالأمر الصعب على الإطلاق. دعني أخبرك لماذا أفعل ذلك. لكي أكون صادقًا معك، السبب الرئيسي هو المال. أريد مالًا".

في ربيع عام 2018، عندما انضم "الأسعد" إلى صناديق الاقتراع الخاصة بالديمقراطيين الاجتماعيين، وصفها الرئيس المحلي ماغنوس كارلسون بأنها "مزيج جيد من الشباب والأشخاص من ثقافات أخرى".

بعد الفضيحة، استقال من منصبه. عمل رشاد الأسعد سابقًا في العديد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك مكتب التأمينات الاجتماعية، ووكالة الضرائب السويدية، وصندوق التقاعد الحكومي.