بعد أيام من هروبه من طوكيو.. غصن يمثل اليوم أمام القضاء اللبناني بسبب مذكرة “الأنتربول”

بعد ساعات من خروج قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن، في أول إطلالة علنية له منذ فراره من طوكيو، توصل غصن باستدعاء للتحقيق في لبنان بسبب مذكرة بحث دولية صادرة في حقه، وستستمع له النيابة العامة اليوم الخميس.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، أمس الأزبعاء، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استدعى غصن “للاستماع إلى إفادته حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني، والتي تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه”، وكذلك أيضا للاستماع إلى إفادته حول إخبار مقدم ضده عن “دخوله بلاد العدو والاجتماع مع عدد من القيادات الاسرائيلية”.

وكان لبنان قد أعلن الأسبوع الفائت أنه تسلم من الانتربول مذكرة لتوقيف غصن، علما أن السلطات اللبنانية أشارت سابقا إلى عدم وجود أي اتفاقية موقعة بين لبنان واليابان تنص على تبادل المتهمين.

وفي مؤتمره الصحافي قال غصن إن توقيفه في نونبر 2018 لدى وصوله الى مطار طوكيو، “كان توقيفا استعراضيا “. وأضاف “لم أعلم أن نيسان كانت خلف ذلك. كان الأمر مخططا له بشكل مسبق بين المدعين العامين والشركة”. وتابع “التواطؤ بين نيسان والمدعين العامين في كل مكان، وربما الوحيدون الذين لا يرون ذلك هم الناس في اليابان”.