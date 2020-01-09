أستراليا: "مليار حيوان قد نفقت في الحرائق"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتواصل انتشار حرائق الغابات في جنوب أستراليا، اليوم الخميس، وسط موجة حر تنذر بتفاقم الأزمة، في وقت حذر المسؤولون فيه من أن بعض المناطق قد تكون "لا تزال في بداية" الكارثة المدمرة.

وأودت حرائق الغابات الكارثية بأكثر من 26 شخصا ودمرت أكثر من 2000 منزل، وأتت على نحو 8 ملايين هكتار (80 ألف كلم مربع) من الأراضي، وهي مساحة توازي مساحة جزيرة إيرلندا.

وقدر العلماء في جامعة سيدني أن يكون مليار حيوان قد نفقت في الحرائق. ويشمل هذا الحيوانات الثديية والطيور والزواحف وليس الضفادع والحشرات أو اللافقاريات.

وتوجه الجنود إلى منازل المواطنين ونصحوهم بمغادرة بلدة بارندانا جنوبي استراليا في جزيرة كانغارو، بعد أن اجتاح حريق ضخم المنطقة، فيما ارتفعت الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

وفي ولاية فكتوريا المجاورة مدد المسؤولون "حال الكارثة" لـ48 ساعة إضافية، قبيل ارتفاع متوقع لدرجات الحرارة، غدًا الجمعة، ما ينذر بحرائق كبيرة. وقال مفوض إدارة الإطفاء في الولاية، أندرو كريسب، إنه "نواجه وضعا خطيرا جدا في الساعة الـ12 و24 و36 ساعة المقبل".

ويقول العلماء إن الحرائق التي يؤججها الجفاف، يغذيها التغير المناخي الذي بدوره يفاقم موسم الحرائق.

Advertisements

ودعا رئيس حكومة ولاية فكتوريا، دانيال اندروز، المواطنين إلى الاستعداد لمواجهة المزيد من الدمار في الأزمة المستمرة منذ أشهر. وقال إنه "لسنا سوى في بداية ما سيكون صيفا صعبا جدا".

ورغم انخفاض دراجات الحرارة وتساقط الأمطار في بعض المناطق المتضررة بالحرائق الأسبوع الجاري، لا يزال 150 حريقا يشتعل في ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا، الأكثر اكتظاظا في القارة الشاسعة. وتواجه بعض المساحات في ولاية فكتوريا، غدا الجمعة، خطر اندلاع حرائق "شديدة"، فيما يتوقع أن تشهد بعض المناطق ظروفا مناخية "قاسية".

وفي بعض المناطق التي أتت عليها النيران، يقوم الأهالي بإعادة بناء منازلهم والعودة لحياتهم الطبيعية، في عملية يتوقع أن تستغرق سنوات.

وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، اليوم الخميس، تخصيص 1,2 مليار دولار أسترالي (680 مليون دولار أميركي) لأعمال البنية التحتية في المناطق المدمرة. ويضاف هذا إلى مبلغ ملياري دولار أسترالي (1,4 مليار دولار أميركي) لصندوق إغاثة مخصص للمجتمعات المتضررة. وإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرائق بأضرار بيئية واسعة.

وغطى الدخان السام الناجم عن تلك الحرائق سماء مدن رئيسية في أستراليا مثيرا مخاوف صحية. وعبر الدخان مسافة أكثر من 12 ألف كلم إلى البرازيل والأرجنتين، وفق وكالات ألأرصاد في البلدين.

سجلت أستراليا في 2019 العام الأكثر حرارة وجفافا على الإطلاق، وبلغ معدل الحرارة القصوى في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 41,9 درجة مئوية.