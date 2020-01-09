شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: توقفوا عن التكهنات فى حادث الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحكومة تدرس عدة أسباب محتملة وراء تحطم طائرة في إيران مما أسفر عن مقتل 176 شخصا من سبع دول.

وطلب زيلينسكي التوقف عن التكهنات ونظريات المؤامرة والتقييم المتسرع بشأن تحطم الطائرة.

كما أعلن في بيان تلفزيوني اليوم التاسع من يناير يوم حداد وطني. وقال إنه سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الإيراني لتعزيز التعاون في التحقيق بشأن سبب التحطم.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية قد تحطمت بعد وقت قصير من اقلاعها من طهران أمس الأربعاء، و بين الضحايا 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.