إنشقاق القائم بأعمال سفارة ليبيا في غينيا عن حكومة الوفاق .. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن القائم بالأعمال في سفارة ليبيا في غينيا، انشقاقه عن حكومة الوفاق .. مؤكداً ان سفاترته باتت تتبع البرلمان الليبي والحكومة التابعة له.



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وأرجع القائم بالأعمال الليبي في العاصمة كوناكري، صبري بركة، انشقاقه إلى إستدعاء حكومة الوفاق التي وصفها بحكومة الصخيرات، للاستعمار التركي اعتقادا منها بأنه سينقذها من غضب الشعب الليبي الرافض للتبعية والرافض للاستعمار .

وأضاف بركة في مقطع فيديو بُث على صفحة وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، أن "الشعب الليبي وضع ثقته في قيادة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ومنحها الثقة لإعادة تنظيم الوطن وحمايته من الإرهاب والإخوان" .

الفيديو