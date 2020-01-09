4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل نص المادة ٥ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨٩ لسنة ١٩٦٨ الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية . كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص مساحة ٧٧ر٩ فدان ناحية ساقلتة محافظة سوهاج لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة مياه الشرب. Advertisements وأصدر رئيس الجمهورية قرار رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص مساحة ٣٢ر٢٦٠ فدان ناحية إسنا محافظة الأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي وبرك أكسدة. كذلك أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الناصرية وناحية برنشت محافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية عليها.

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