عبدالله: رئيس الحكومة المكلف ملزم بالاسراع أو باعلان المعرقلين لمهمته أو بالاعتذار

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية والنقدية يتطلب وجود حكومة البارحة قبل اليوم، ولفت الى ان رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ملزم بالاسراع أو بأعلان المعرقلين لمهمته أو بالأعتذار.
وشدد عبد الله على ان "كل مناورات السلطة، وتبريرات الأكثرية المؤلفة للحكومة لا يأبه لها الناس، كل يوم تأخير يساوي عشرات ملايين الدولارات خسارة".
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