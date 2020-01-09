عبدالله: رئيس الحكومة المكلف ملزم بالاسراع أو باعلان المعرقلين لمهمته أو بالاعتذار

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية والنقدية يتطلب وجود حكومة البارحة قبل اليوم، ولفت الى ان رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ ملزم بالاسراع أو بأعلان المعرقلين لمهمته أو بالأعتذار.

وشدد عبد الله على ان "كل ​مناورات​ ​السلطة​، وتبريرات الأكثرية المؤلفة للحكومة لا يأبه لها الناس، كل يوم تأخير يساوي عشرات ملايين الدولارات خسارة".