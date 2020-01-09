هاشم: الظروف تفرض حكومة انقاذية والجميع يسهل عمل دياب

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في حديث اذاعي أن "موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ منذ لحظة استشارات التأليف الأولى حتى اليوم لم يتبدل"، لافتا الى انه "منذ البداية كان مطلب كتلتنا حكومة طوارئ انقاذية، ولكن المرحلة الحالية ومجرياتها تحدد شكل ​الحكومة​".



وراى هاشم ان "الظروف تفرض حكومة انقاذية وهناك عملية تسهيل من قبل الجميع لعمل رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​".