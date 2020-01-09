هاشم: الظروف تفرض حكومة انقاذية والجميع يسهل عمل دياب

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في حديث اذاعي أن "موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ لحظة استشارات التأليف الأولى حتى اليوم لم يتبدل"، لافتا الى انه "منذ البداية كان مطلب كتلتنا حكومة طوارئ انقاذية، ولكن المرحلة الحالية ومجرياتها تحدد شكل الحكومة".
وراى هاشم ان "الظروف تفرض حكومة انقاذية وهناك عملية تسهيل من قبل الجميع لعمل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب".
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