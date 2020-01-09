علق المكتب الإعلامي لملكة ​بريطانيا​ إليزابيث الثانية، قرار هاري وميغان التخلي عن الملكية، مشيرا الى ان"المناقشات مع دوق ودوقة ساسكس في مرحلة مبكرة ونتفهم رغبتهما في اتباع نهج مختلف، إلا أن هذه قضايا معقدة وتستغرق وقتا طويلا كي تتحقق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة بريطانيا: نتفهم قرار هاري وميغان التخلي عن الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.