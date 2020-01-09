كارلوس غصن من لغز الهرب من اليابان الى لغز المؤتمر الصحافي !

عندما هرب الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو نيسان ​كارلوس غصن​ من الإقامة الجبريّة في ​اليابان​ الى ​لبنان​، أصبحت قضيته الشغل الشاغل لوسائل الإعلام المحلية، الإقليمية والعالمية، وكتبت مقالات و​تقارير​ وتحقيقات لا تعد ولا تحصى عن لغز هربه من دولة كاليابان، وعن كيفية عبوره الى لبنان عبر الأراضي التركيّة، من دبّر إخراجه من البلد الذي أوقفه لأشهر قبل أن يخرجه من السجن ويضعه بالإقامة الجبرية؟ ومن هي أجهزة الإستخبارات التي نسقت مع بعضها البعض لتأمين تهريبه؟.

كل ذلك كان قبل المؤتمر الصحافي الذي عقده غصن في ​نقابة الصحافة​ في ​بيروت​، أما بعد المؤتمر الصحافي فتحول إهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام نفسها الى لغز المؤتمر بحد ذاته وكيفية حشد هذا العدد الهائل من الصحافيين العالميين. وفي المعلومات، ورد الى المكتب الأجنبي الذي تولّى تنظيم مؤتمر غصن الصحافي حوالى ٧٥٠ طلباً قدّمتها وسائل إعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة، لكن الموافقة على حضور المؤتمر الصحافي داخل قاعة النقابة لم تعطَ لأكثر من ٧٠ وسيلة، بين هذه الطلبات، حوالى ٢٥ وردت من مؤسسات إعلاميّة يابانية لكن الموافقة على حضور المؤتمر لم تعط لأكثر من خمسة منها فقط بينها تلفزيون ​طوكيو​.

إضافة الى هذا العدد الكبير جداً من الصحافيين، أكثر ما أثار إستغراب المتابعين للمؤتمر، ومن بينهم سفارات بارزة جداً في لبنان، هو حجم التغطية الإعلامية التي رافقت المؤتمر، فبغضّ النظر عن النقل المباشر والمفهوم نوعاً ما للمحطات التلفزيونية المحلية، لم يكن مفهوماً أبداً كيف نقل تلفزيون الـCNN الأميركي المؤتمر الصحافي مباشرة، وعندما أنهى غصن كلامه وقرر أن يأخذ إستراحة لدقائق معدودة قبل أن يعود الى المنبر للرد على أسئلة الصحافيين، إنتقل مراسل الـCNN(وهو مسؤول الصفحة الإقتصادية في القناة حضر من ​الولايات المتحدة​ الى لبنان لتغطية المؤتمر) معه الى غرفة جانبيّة وأكمل معه النقل المباشر بحديث خاص. وهنا تسأل مصادر متابعة، منذ متى تنقل القناة الأميركية حدثاً لبنانياً مباشرة على الهواء؟.

وإذا كانت المفاجأة بالتغطية الأجنبية والعالمية لمؤتمر غصن، محط أنظار أكثر من سفارة أجنبية، فما يدفع الى طرح أكثر من علامات إستفهام، هو تعاطي المحطات المحلية مع المؤتمر بتغطية إستثنائية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نقل تلفزيون لبناني المؤتمر بكامله وهو لا ينقل عادة مؤتمرات كهذه، وارسلت إحدى المحطات مراسلين إثنين لتغطية المؤتمر، كذلك أرسلت محطّة أخرى على الأرض بأكثر من سيارة نقل مباشر وبأكثر من مصوّر حتى قيل إنها قد تكون من المنظمين. فهل وراء كل هذه الإندفاعة اللبنانية لتغطية مؤتمر غصن أموال دفعها الرجل لمؤسسات تعاني أزمة ماليّة متفاقمة وتطرد موظّفيها؟ وهنا تؤكد المعلومات دفع غصن ثمن إعلانات عرضت على الشاشات اللبنانيّة قبل المؤتمر الصحافي وبعده.

حتى الطريقة التي تحدث فيها غصن مع اليابانيين، كانت لافتة تقول المصادر، إذ ظهر وكأنه يريد أن يؤشّر بكلامه الى إنهيارات صناعيّة قريبة في اليابان على مستوى صناعة السيارات.

