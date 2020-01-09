شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. "معلومات الوزراء" ينظم فعاليات منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس ، فعاليات منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين بالقاهرة، ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و/ Wang YI (عضو مجلس الدولة- نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني)، والسفير/ Liao Liqiang (سفير جمهورية الصين بالقاهرة)، وبمشاركة واسعة لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين والباحثين والأكاديميين من مصر والصين.

وتكمن أهمية منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، في أنه سيساهم بشكل كبير في تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف حول تحديث نظم الحكم والإدارة وأهميتها في تحقيق النمو والاستغلال الأمثل للموارد، بجانب تحسين الخدمات وتعظيم المكاسب الاجتماعية.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الفترة(2018-2022).

وأشارت إلى إنه فيما يتعلق بالاهتمام بمجال التعليم فأنه يعد هدفًا مشتركًا بين كل محاور رؤية مصر 2030، حيث تعمل الدولة على النهوض بالقطاع من خلال استراتيجيةٍ شاملةٍ لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بجانب خطة الدولة الشاملة للتدريب وبناء القدرات في إطار خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وتدريب الموظفين الشباب، بالتعاون مع أفضل المؤسسات على مستوى العالم لتدريب الموظفين وهى ضمن إستراتيجية التنمية 2030.