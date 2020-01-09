استطلاع: 71% من الأميركيين يرون أن الحرب مع إيران محتملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يرى أغلبية الأميركيين أنه المحتمل أن تخوض بلادهم أن حربا مع إيران خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" ومؤسسة "إيبسوس موري"، قبل أن تطلق طهران صواريخ على قواعد عسكرية عراقية تضم قوات تابعة للولايات المتحدة وقوات التحالف.

ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجري في الأيام الثلاثة التالية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، فإن 71% من الأميركيين يعتقدون أنه من المحتمل جدًا أو إلى حد ما أن تكون الولايات المتحدة وإيران في حالة حرب في غضون بضع سنوات.

يأتي ذلك بالمقارنة مع 51% فقط من الأميركيين الذين قالوا إن لديهم الرأي ذاته في أيار/ مايو 2019، بينما قال ثالث الأميركيين إن السيناريو غير مرجح.

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وفي الاستطلاع الأخير حول القضية، قال 17% فقط إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من غير المرجح أن تحدث، حيث وصف 5% هذه الإمكانية بأنها "غير مرجحة على الإطلاق".

كما أن 53% من المشاركين بالاستطلاع لا يتفقون مع سياسة الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران.

وبيّن الاستطلاع أن 4 من كل 10 أميركيين يرون أن إيران تشكل تهديدًا للولايات المتحدة، فيما قال 4% إنها ليست كذلك.