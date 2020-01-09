شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري وزوجته يعتزمان التخلي عن «مهامهما الملكية».. فما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل
قال الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، إنه وزوجته الأمريكية ميجان يعتزمان التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي.
وقال هاري وميجان في بيان نشر على انستجرام أمس الأربعاء: ”نعتزم حاليا أن نوازن وقتنا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية مع استمرارنا في الوفاء بواجبنا إزاء الملكة ودول رابطة الكومنولث“.
وقال الزوجان إن تقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية ”سيمكننا من تنشئة ابننا مع تقدير للتقاليد الملكية التي ولد فيها، بينما نتيح لعائلتنا أيضا مجالا للتركيز على الفصل التالي (من حياتها)“.
وذكرا أن ذلك سيشمل تدشين مؤسسة خيرية جديدة، مضيفين أنهما يعتزمان العمل على أن يصبحا مستقلين ماليا.
وهاري (35 عاما) هو السادس حاليا في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وانتشرت تكهنات في وسائل الإعلام بأنه وميجان (38 عاما) يعتزمان الابتعاد عن الحياة العامة منذ عودتهما هذا الشهر من عطلة استمرت ستة أسابيع في كندا.
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