شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق أول «قطار ذكي» ذاتي القيادة والان نبدء بالتفاصيل

- يقلص الرحلات بين المدينتين من 3 ساعات إلى 47 دقيقة فقط

- عرباته مجهزة بخدمات الجيل الخامس

ضمن استعدادات بكين لاستضافة دورة الالعاب الأولمبية الشتوية في 2022 أعلنت الصين إدخالها إلى خدمة اول قطار ذكي في العالم.

وبحسب "سي أن أن" الأميركية، أن القطار الجديد بدأ بالفعل رحلاته في أواخر ديسمبر الماضي في الصين.

ويربط القطار الذكي بكين بمدينة تشانغجياكو التي تقع شمال غربها، ومن المقرر أن تستضيف هذه المدينة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد عامين.

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وينطلق القطار الجديد في رحلاته بلا سائق، وتبلغ سرعته القصوى 350 كيلومترا في الساعة، ويتوقف في 10 محطات.

ويقلص القطار الذي وصف بـ"الرصاصة" الوقت اللازم للسفر بين المدينتين من 3 ساعات إلى 47 دقيقة فقط، ويربط أيضا بين بكين ومدينة يانتشينغ.

وجهزت الصين 30 قطارا ذكيا فائق السرعة على السكة المحددة، بدأت 6 منها العمل بالفعل. وتتراوح التذاكر بين 11 و 33 دولارا على القطارات الذكية، ويجب على الراغبين في السفر عبره حجز التذاكر قبل يومين على الأقل من موعد الرحلة.

وتطلق الصين على القطار وصف الذكي، لأن عرباته مجهزة بخدمات الجيل الخامس "5 جي" وحساسات تجمع المعلومات بشأن الرحلة، وتتبع أي مشكلات تقنية.

واستغرقت عملية بناء السكة الحديدية المخصصة للقطار الذكي أربع سنوات.