أستراليا: سنبقي على قواتنا في العراق

اعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، الخميس، إن القوات الأسترالية ستبقى في العراق لمواصلة مهمتها.
وقال موريسون إن "سفينة حربية أسترالية ستبحر كما هو مخطط إلى مضيق هرمز هذا الأسبوع للمساعدة في حماية الملاحة في المنطقة".
ويأتي ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بغارة أمريكية في طريق مطار بغداد قبل أيام.
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