اخبار العالم

انطلاق عملية السلام الواعد في الطارمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن انطلاق عملية (السلام الواعد) في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بإشراف قيادة عمليات بغداد انطلقت فجر اليوم عملية ( السلام الواعد) في قضاء الطارمية والمناطق المحيطة بها".

 

Advertisements

واضاف ان "قواتنا الامنية المتمثلة باللواء ٥٩ في الفرقة السادسة واللواء ٣٧ في الفرقة التاسعة وفوجين من المغاوير والجهد الهندسيشاركت بالعملية التي تم اسنادها من طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

 

وتابعت ان "العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار والقاء القبض على المطلوبين في القضاء".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق عملية السلام الواعد في الطارمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا