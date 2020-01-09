انطلاق عملية السلام الواعد في الطارمية

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن انطلاق عملية (السلام الواعد) في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بإشراف قيادة عمليات بغداد انطلقت فجر اليوم عملية ( السلام الواعد) في قضاء الطارمية والمناطق المحيطة بها".

Advertisements

واضاف ان "قواتنا الامنية المتمثلة باللواء ٥٩ في الفرقة السادسة واللواء ٣٧ في الفرقة التاسعة وفوجين من المغاوير والجهد الهندسيشاركت بالعملية التي تم اسنادها من طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

وتابعت ان "العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار والقاء القبض على المطلوبين في القضاء".