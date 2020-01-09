إيران: الطائرة الأوكرانية واجهت مشكلة وقائدها لم يجر اتصالا

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رويترزالخميس 2020/1/9 09:58 ص بتوقيت أبوظبي
موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران
كشف التقرير المبدئي لهيئة الطيران المدني الإيرانية حول حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران، أن الطائرة واجهت مشكلة فنية، ولكن قائدها لم يجر اتصالا لاسلكيا يبلغ فيه بحدوث موقف غير معتاد.
وأضاف التقرير الصادر عن هيئة الطيران المدني الإيرانية، الخميس، أن الطائرة كانت متجهة صوب المطار قبل الحادث، مشيرا إلى أن جهازي التسجيل (الصندوقين الأسودين) لحقت بهما أضرار.
وأوضحت الهيئة أنه تم إرسال المعلومات الأولية عن حادث تحطم الطائرة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.
من جانبه أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسوما، باعتبار 9 يناير يوما للحداد الوطني، تعبيرا للحزن عن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران أمس الأربعاء.
وكانت طائرة الركاب الأوكرانية قد تحطمت في إيران،فجر الأربعاء، وأدت إلى مصرع 176 شخصا، وأعلنت طهران أن الحادث ناتج عن عطل فني، الأمر الذي دفع أوكرانيا إلى رفض التسرع من جانب طهران في الاستنتاجات حول أسباب حادث تحطم طائرتها.
وأعلنت السلطات الأوكرانية أنها لم تستبعد أن تكون قد أصيبت طائرتها بقذيفة.
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