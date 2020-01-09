مقتل 11 في هجوم لـ"داعش" شمال شرقي نيجيريا

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2020/1/9 09:06 ص بتوقيت أبوظبي
قوات الأمن النيجيرية تبحث عن العناصر الإرهابية - أرشيفية
قتل 8 لاجئين و3 جنود في اشتباكات بين عناصر من تنظيم "داعش" الأرهابي وجنود شمال شرقي نيجيريا، وتخللها تفجير انتحاري واحتراق مخيّم للاجئين.
وقال مصدر أمني، طالباً عدم نشر اسمه، إنه أثناء اشتباكات مسلحة دارت عصر الثلاثاء بين قوة عسكرية وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا في مونغونو (135 كلم شمال مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو) انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور قافلة عسكرية.
وأوضح مصدر أمني ثان "كان تفجيراً انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف إحدى المركبات العسكرية خلال قتال عنيف".
وتابع أن العشرات من مقاتلي التنظيم الإرهابي هاجموا على متن شاحنات صغيرة مزوّدة بمدافع رشاشة مدينة مونغونو وطوقوها من جهات عدّة.
وأثناء المعارك أصيب مخيم للاجئين يأوي آلاف الأشخاص بصاروخ، مما تسبب بحريق أتى على أكثر من 300 خيمة وأسفر عن مقتل 8 لاجئين وإصابة 20 آخرين بجروح.
وقال سكان إن الإرهابيين اقتحموا أيضاً مقرّات تابعة لمنظمات إنسانية لكن هذه المقرات كانت فارغة، لأن موظفيها أخلوا المكان قبل الهجوم الذي تمكن الجيش في النهاية من صده وتأمين المدينة.
وتنشط في شمال شرق نيجيريا جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا الذي انشق عنها في 2016، ما أسفر منذ 10 سنوات عن 36 ألف قتيل ونحو مليوني نازح.
وطاولت أعمال العنف دول الجوار النيجر وتشاد والكاميرون، ما استدعى تشكيل تحالف عسكري من أجل التصدي للإرهاب.
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