تقارير إستخباراتية تؤكد تجنب إيران إيقاع خسائر في صفوف الأميركيين بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت تقارير استخبارية غربية أن إيران تعمدت عدم إلحاق أي خسائر بصفوف الأميركيين خلال استهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين الليلة قبل الماضية .



وبحسب صحيفة العرب اللندنية، قالت مصادر حكومية أميركية وأوروبية مطلعة على تقديرات المخابرات إن من المعتقد أن إيران سعت عمدا إلى تجنب وقوع أي خسائر في صفوف الجنود الأميركيين خلال قصفها الصاروخي لقواعد تستضيف القوات الأميركية في العراق ردا على قتل أميركا سليماني.

وأضافت المصادر التي تحدثت مشترطة عدم الكشف عن هويتها أن من المعتقد أن الإيرانيين تعمدوا أن تخطئ الهجمات القوات الأميركية للحيلولة دون خروج الأزمة عن نطاق السيطرة مع توجيه رسالة عن قوة العزم لدى إيران.

وقال مصدر في واشنطن خلال الليلة قبل الماضية إن الدلائل الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الأميركيين في حين أحجم مسؤولون أميركيون آخرون عن التعليق.

وبرغم أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي قال إن الرد الأكبر على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، بغارة أميركية في بغداد، هو إخراج قوات الولايات المتحدة من العراق، إلا أن انسحاب الجيش الأميركي من هذا البلد يبدو مستبعدا في ظل المتغيرات الأخيرة.

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لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الهجوم لم يفض إلى أي خسائر بشرية أميركية، ملوحا بتشديد العقوبات على إيران.

وقال مراقبون إن الهجوم الإيراني على القواعد التي تستضيف قوات أجنبية، ربما يغطي على جهود الأحزاب الشيعية الموالية لطهران التي تدفع الحكومة نحو إخراج القوات الأميركية.

وتحدثت مصادر عراقية مطلعة عن وساطة قطرية بين طهران وواشنطن، لتنظيم عملية الرد الإيراني على اغتيال سليماني، مشيرة إلى أن “الدوحة، ربما أوصلت معلومات إيرانية إلى الجانب الأميركي تتعلق بمواقع ستستهدفها الصواريخ مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء في العراق”.

وقال وزير خارجية قطر الأربعاء إن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق وتسعى للتنسيق مع الدول الصديقة لخفض التصعيد.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تغريدة على تويتر “نسعى عبر سلسلة من الاتصالات للتشاور والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة للتهدئة وخفض التصعيد”.

لكن ساسة عراقيين ذهبوا إلى أن استهداف قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أجنبية، واحدة سنية (الأنبار) والثانية كردية (أربيل) بصواريخ إيرانية، لا يمثل ردا عسكريا على مقتل سليماني فحسب، بل ردا سياسيا ضد السنة والأكراد الذين قاطعوا جلسة البرلمان للتصويت على إخراج القوات الأميركية.