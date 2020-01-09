مادورو أمر بإجراء مناورات عسكرية منتصف الشهر المقبل

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإجراء مناورات عسكرية في المدن الرئيسية في البلاد يومي 15 و16 شباط، أي بعد أقلّ من خمسة أشهر من مناورات مماثلة أجراها الجيش على الحدود مع كولومبيا.
ولفت مادورو في خطاب ألقاه بحضور كبار ضباط الجيش وقيادة الميليشيات المدنية التي ستشارك أيضاً في المناورات الى انه "سنجري أولى مناوراتنا العسكرية للعام 2020، مناورات عسكرية خاصة لنشر نظام الدفاع ولنشر الجيش بأكمله"، مشيرا الى ان "هذه المناورات ترمي لتحضير المشاركين فيها للدفاع عن المدن".
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