أبو شقرا: كميات المازوت في السوق غير كافية

لفت ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في حديث إذاعي إلى انه "هناك طلب كبير على مادة ​المازوت​ بسبب برودة الاحوال الجوية لكن الكميات في السوق غير كافية".

وأكد ان "الحل هو الغاء الـ15 بالمئة على مادة المازوت التي فرضها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الشركات المستوردة".