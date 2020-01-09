أبو شقرا: كميات المازوت في السوق غير كافية

لفت ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في حديث إذاعي إلى انه "هناك طلب كبير على مادة المازوت بسبب برودة الاحوال الجوية لكن الكميات في السوق غير كافية".
وأكد ان "الحل هو الغاء الـ15 بالمئة على مادة المازوت التي فرضها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الشركات المستوردة".
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