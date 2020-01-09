مصادر المستقبل للجمهورية:نحن مع حكومة اختصاصيين عكس التي يتم "تركيبها" حالياً

رأت مصادر "​كتلة المستقبل​" أنه "قد يكون من المبكر الحديث حالياً عن ​الحكومة​ نظراً للتطورات الراهنة إقليمياً". وقالت المصادر لـ"الجمهورية" "إننا في مهبّ الريح، وأي صورة مستقبليّة لن تكون واضحة قبل أيّام أو حتى أسابيع".

وثَمّنت المصادر مَطلب حكومة لَم الشمل الذي دعا إليه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، الّا انها جددت في الوقت نفسه تأكيدها "أننا مع حكومة اختصاصيين بأوجه نظيفة لا علاقة لها بالسياسيين الفاسدين المعروفين، عكس التي يتم "تركيبها" حالياً".