النشرة: المنخفض الجوي يسيطر على حاصبيا وانخفاض بدرجات الحرارة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه لا يزال المنخفض الجوي الذي يضرب ​لبنان​ منذ أمس الأول مسيطرا على منطقة حاصبيا في ظل موجة من البرد القارس وتساقط غزير للامطار التي شكلت سيول حرقت معها الحصى. كما تساقطت ​الثلوج​ ليلا على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900 مترا مصحوبة بزخات من حبات البرد إلا أن جميع الطرقات ظلت سالكة بعد أن كانت تعمل غزارة ​الأمطار​ على ذوبان الثلوج باستثناء طريق شبعا ​عين عطا​ عبر وادي جنعم.

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