بزي: المرحلة تتطلب تحمل الاطرف لمسؤولياتها وليس الانانية لمواجهة تحديات المرحلة

أوضح النائب ​علي بزي​ في حديث صحفي ماقصده رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حول "أن المرحلة تستدعي حكومة لمّ شمل وطني جامعة" بالقول: ان "المرحلة تتطلب تحمل الاطرف لمسؤولياتها وليس الانانية، لمواجهة تحديات المرحلة، سواء على المستوى الاقتصادي والنقدي والمالي، او على مستوى ما يجري في المنطقة. والمطلوب من ​الحكومة​ ​الجديدة​ برنامج ورؤية للتصدي لهذه التحديات وليس التركيز على شكلها ولونها.

ولفت بزي الى ان بري كان واضحا منذ الاساس انه يفضّل عدم استثناء اي طرف من الحكومة بسبب الظروف الصعبة التي تمربها البلاد، والتي تتطلب تضافر جهود الجميع.

وبالنسبة للاسماء التي قدمتها حركة "أمل" للمشاركة في الحكومة، وما يثار حولها، أوضح بزي ان برّي لم يجتمع حتى الآن مع قيادة الحركة لاتخاذ القرار بهذا الشأن، في إشارة تعني اما ان رئيس المجلس غير مستعجل، أو انه جرياً على عادته يسلم الاسماء قبل لحظات من إعلان ولادة الحكومة.