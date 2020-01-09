هيئة الطيران المدني في إيران: الطائرة الأوكرانية المنكوبة واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها

اشارت هيئة الطيران المدني في إيران الى ان الطائرة الأوكرانية المنكوبة واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها.
ولفت التقرير المبدئي لهيئة الطيران المدني الإيراني الى إن قائد الطائرة الأوكرانية لم يجر اتصالا لاسلكيا يبلغ فيه بحصول موقف غير معتاد، وذكر التقرير المبدئي أن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن حادث الطائرة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.
بدورها، لفتت الرئاسة الأوكرانية الى انه يتم مناقشة عدد من الاحتمالات في ما يتعلق بأسباب تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة.
وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينغ 737، وتحطمت بعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، في وقت مبكر من الأربعاء.
وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية فإن جنسيات الضحايا على النحو التالي: 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.
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