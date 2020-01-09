بولسونارو يلغي مشاركته في منتدى دافوس

ألغى الرئيس البرازيلي ​جاير بولسونارو​ مشاركته في "المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي يستضيفه منتجع دافوس السويسري في نهاية كانون الثاني الجاري. ولفت المتحدّث باسم الرئاسة أوتافيو ريغو باروس الى ان "الرئيس وفريقه من المستشارين يحلّلون سلسلة من الجوانب الجوانب الاقتصادية، والجوانب الأمنية، والجوانب السياسية. ومجموع هذه الجوانب، التي اطّلع عليها الرئيس، قادته لأن يقرّر أن الوقت ليس مناسباً لحضور هذا".

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