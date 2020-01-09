أعلنت ​وزارة الخارجية​ في ​طوكيو​ إغلاق سفارة ​اليابان​ في ​العراق​ مؤقتاً بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك عقب الهجمات الصاروخية ال​إيران​ية على قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أميركية، ومناطق أخرى في العراق و​إقليم كردستان​.

ودعت الوزارة المواطنين اليابانيين إلى مغادرة العراق فوراً والامتناع عن السفر إلى إيران، إلى جانب رفع مستويات التحذير.

وأفادت الوزارة أنها قررت إغلاق ​السفارة​ في ​بغداد​، بعد أن تأكدت من أنه تم إبلاع جميع المواطنين اليابانيين بالمغادرة، وقالت إن مكتبها في ​أربيل​ عاصمة إقليم كوردستان، سيبقى مفتوحاً.



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كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تغلق سفارتها في العراق مؤقتاً وتنقل خدماتها إلى مكتبها القنصلي في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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