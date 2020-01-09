الجيش اليمني: العثور على مخبأ متفجرات للقاعدة في حضرموت

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

أعلنت المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني عن كشف موقع يستخدمه تنظيم القاعدة الإرهابي لإخفاء مواد صناعة المتفجرات.

وقال المركز الإعلامي للعسكرية الثانية في بيان، أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، إن قوة عسكرية من لواء الريان عثرت على أحد أهم المخابىء، التي كان يستخدمها تنظيم القاعدة الإرهابي لتخزين وتخبئة متفجرات وقذائف، إبان فترة سيطرته على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، عام 2015.

وأضاف أن شعبة الألغام بالمنطقة العسكرية الثانية باشرت عملها بإرسال وحدة هندسية متخصصة لتفقد المكان ونقل محتويات ذلك المخبأ السري من ألغام ومتفجرات وقذائف.

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وأشار المركز الإعلامي إلى أن العملية تأتي عقب توافر معلومات استخباراتية دقيقة، ويعتبر المخبأ من أحد أهم المخابىء الإرهابية التي كانت تستخدمه القوى الظلامية لإخفاء أدوات الموت والقتل والدمار، ويبعد أمتارا قليلة عن أحد معسكرات المنطقة العسكرية الثانية.

وأحبطت قوات المنطقة العسكرية الثانية خلال المرحلة الماضية، بالتنسيق والتعاون مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، العديد من العمليات كتهريب أسلحة، والقبض على مطلوبين أمنيين، وإحباط عمليات إرهابية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد حرر مدينة المكلا في عملية عسكرية نوعية عام 2016 من سيطرة تنظيم القاعدة، بعد عام من سيطرة التنظيم الإرهابي عليها عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية.