ترامب يلتقي مسؤولي الأمن القومي لليابان وكوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى لمدة وجيزة مع الأمين العام للأمن القومي في اليابان شيجيرو كيتامورا، ومدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشانج إيوي يونج.
وأضاف البيت الأبيض في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن "الرئيس ترامب ذكر أن اليابان وكوريا الجنوبية اثنتان من أقوى حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وتابع أن "ترامب أعرب عن تقديره ودعمه للصداقة العميقة التي تشاركها الولايات المتحدة مع البلدين".
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