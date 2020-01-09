مقتل 11 شخصاً في تفجير انتحاري بنيجيريا

قتل ثمانية لاجئين وثلاثة جنود في اشتباكات مسلحة دارت بين إرهابيين وجنود في شمال شرق نيجيريا وتخللها تفجير انتحاري واحتراق مخيم للاجئين، كما أفاد مسؤولون الأربعاء.

وقال مصدر أمني طالباً عدم نشر اسمه، إنه أثناء اشتباكات مسلحة دارت عصر الثلاثاء بين قوة عسكرية وعناصر من تنظيم داعش في غرب إفريقيا في مونجونو (135 كلم شمال مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو) انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور قافلة عسكرية.

وأضاف المصدر أن "الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية آخرين بجروح".

وقال مصدر أمني ثان "كان تفجيراً انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف إحدى المركبات العسكرية خلال قتال عنيف".

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وأوضح المصدر أنّ العشرات من مقاتلي داعش الإرهابي هاجموا على متن شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة مدينة مونجونو وطوقوها من جهات عدّة.

ودار قتال عنيف بين المهاجمين ووحدات الجيش التي صدت هجومهم وقتلت العديد من الإرهابيين، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وأثناء المعارك أصيب مخيم للاجئين يؤوي آلاف الأشخاص بصاروخ، مما تسبب بحريق أتى على أكثر من 300 خيمة وأسفر عن مقتل ثمانية لاجئين وإصابة 20 آخرين بجروح، بحسب ما أفاد كولو جانا أحد سكان المدينة.

وقال سكان، إن إرهابيين اقتحموا أيضاً مقرات تابعة لمنظمات إنسانية لكن هذه المقرات كانت فارغة لأن موظفيها أخلوا المكان قبل الهجوم الذي تمكن الجيش في النهاية من صده وتأمين المدينة.

وتنشط في شمال شرق نيجيريا جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا.

وأسفر تمرد بوكو حرام المستمر منذ عشر سنوات عن 36 ألف قتيل ونحو مليوني نازح في شمال شرق نيجيريا.

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