تونس تضبط 19 متسللاً إلى أراضيها قرب الحدود مع ليبيا

قالت وزارة الداخلية التونسية، إنها ضبطت 19 شخصاً من دولة إفريقية حاولوا التسلل إلى أراضيها بطريقة غير مشروعة قرب الحدود مع ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "ضبطت دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان (على الحدود مع ليبيا) يوم الثلاثاء 19 شخصاً يحملون جنسية دولة إفريقية بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة".

وأضافت أن النيابة العمومية فتحت قضية لدخولهم "التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".

اقرأ أيضاً... تونس تضبط أسلحة تركية مهربة من ليبيا

ورفعت تونس حالة التأهب مع تصاعد الاقتتال في ليبيا استعداداً لتدفق لاجئين وخشية تسلل إرهابيين إلى أراضيها.