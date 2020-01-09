حالة الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي حتى مساء الجمعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستمر تأثير المنخفض الجوي، اليوم الخميس، وتكون الأجواء باردة وماطرة في كافة المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانًا وتساقط البرد في بعض المناطق.
وفي ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة وخصوصًا في المناطق الجبلية.
يوم غد الجمعة، يستمر تأثير المنخفض الجوي وتكون الأجواء باردة وماطرة في معظم المناطق، وتحديدًا في وسط البلاد، ويضعف تأثير المنخفض الجوي في ساعات المساء والليل.
وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة وخصوصًا في الجبال.
ويوم السبت، تستقر الأجواء في جميع المناطق مع استمرار الأجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق. وتكون الأجواء غائمة جزئيا.
وفي ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة في كافة المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.
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