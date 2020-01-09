شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: قواتنا لن تغادر العراق والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم الخميس إن القوات الأسترالية ستبقى في العراق لمواصلة مهمتها. وأضاف موريسون، الذي كان يتحدث للصحفيين، أن سفينة حربية أسترالية ستبحر كما هو مخطط إلى مضيق هرمز هذا الأسبوع للمساعدة في حماية الملاحة في المنطقة.

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