بتروبراس البرازيلية تعلّق مرور ناقلاتها النفطية في مضيق هرمز

أعلنت مجموعة النفط البرازيلية الحكومية "بتروبراس" أنّها قرّرت في الوقت الحالي تعليق مرور ناقلاتها في مضيق هرمز بسبب التوترات الراهنة بين إيران والولايات المتحدة.
وقالت "بتروبراس" في بيان إن توزيع الوقود في البرازيل لن يتأثر بهذا الإجراء. وأضاف البيان أنّه بعد إجرائها تقييماً مشتركاً مع البحرية البرازيلية، قرّرت بتروبراس "تجنّب المرور عبر مضيق هرمز في الوقت الحالي".
ومضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث نفط العالم المنقول بحراً يقع بين إيران شمالاً وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة جنوباً ويصل مياه بحر عمان بمياه الخليج.
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