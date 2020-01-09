بنس:إيران طلبت من حلفائها عدم مهاجمة أهدافا أميركية أو مدنيين أميركيين

كشف نائب الرئيس الأميركي، ​مايك بنس​، أن ​الولايات المتحدة​ تلقت معلومات بأن ​إيران​ طلبت من ميليشيات حليفة لها ألا تهاجم أهدافا أميركية أو ​مدنيين​ أميركيين، ونأمل أن تجد تلك الرسالة صدى.

يذكر ان إيران قامت فجر أمس باستهداف قاعدة "عين أسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف ​واشنطن​ قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​.

وأعلن ​العراق​ سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف ​القوات العراقية​.

وتصاعد التوتر بين واشنطن و​طهران​، عقب إعلان ​وزارة الدفاع الأميركية​ ​البنتاغون​ تنفيذ ضربة جوية بالقرب من ​مطار بغداد الدولي​، أسفرت عن مقتل القائد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقي المهندس وآخرين.