الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة بريف حماة الشمالي الغربي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن مضادات الجيش اسقطت ​طائرة​ مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاقتراب من نقاط الجيش والمناطق الآمنة في محيط بلدة أصيلة ب​ريف حماة​ الشمالي الغربي. في نفس السياق، تمكن ​الجيش السوري​ من استيعاب هجوم عنيف لتنظيم "أجناد ​القوقاز​" الإرهابي بمحيط مدينة ​معرة النعمان​ ب​ريف إدلب الجنوبي​، فيما دك ​الطيران الحربي السوري​ والروسي معاقل ​الجماعات الإرهابية​ المهاجمة وخطوط إمدادها في المنطقة.

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