أعلن رئيس الوزراء ال​أستراليا​، سكوت موريسون، أنه لن يسحب قواته من ​العراق​ وسيواصل المهمة، على خلفية استهداف طهران لقواعد تستضيف قوات للتحالف الدولي ردا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء أستراليا: لن نسحب قواتنا من العراق وسنواصل المهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.