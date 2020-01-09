أكد وزير الخارجية الكندية، فرانسوا-فيليب شامباين، انه على اتصال مستمر مع السلطات الأوكرانبية ونظيره الأوكراني، مشددًا على أن الحكومة الكندية تعمل مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بأي تحقيق ممكن.
ولفت إلى انه "شعرت بصدمة وحزن عميقين عندما علمت بأنه وفقًا للتقارير الأولية، كان ما لا يقل عن 63 كنديًا من بين 176 شخصًا قتلوا عندما تحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد إقلاعها أمس بالقرب من طهران."، وأضاف أنه "مع توفر المزيد من المعلومات، بما في ذلك فيما يتعلق بالمواطنين مزدوجي الجنسية، يمكن أن يتغير هذا الرقم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية كندا: نتواصل مع السلطات الأوكرانية بشأن حادث تحطم الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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